Joanna Opozda nie rezygnuje z aktorstwa po porodzie! Dosadnie komentuje plotki 

Joanna Opozda i Antoni Królikowski postanowili w końcu ogłosić, że wrócili do siebie . Jeszcze niedawno, po pół roku burzliwego związku para zdecydowała się rozstać, a zimą pojawiło u obojga oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Joann Opozda wyjechała wówczas odpocząć na Madagaskar i unikała jak ognia wszelkich pytań o ukochanego. Szybko jednak wyszło na jaw, że Asia i Antoni spędzają razem czas, a paparazzi przyłapało ich na wypoczynku w Zakopanem . Oni jednak konsekwentnie milczeli. Dopiero niedawno Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z ukochaną. Fani gratulują, jednak mają wątpliwości dotyczące tego, czy powrót na pewno jest dobrym rozwiązaniem w relacji w której "coś nie zagrało". Na ten temat postanowiła wypowiedzieć się znajoma pary, modelka znana z występu w "Tańcu z gwiazdami" Sandra Kubicka. Antoni Królikowski i Joanna Opozda znów są razem! To zły wybór? Antoni Królikowski i Joanna Opozda nie chcieli ujawnić powodów rozstania. Mówiło się, że Joanna Opozda jest zazdrosna o byłą partnerkę aktora, którą Antoni miał podczas ich związku darzyć jeszcze uczuciem. Tajemniczości tej relacji dodała Sandra Kubicka, która w rozmowie z "Plotkiem.pl" powiedziała o parze zaskakujące słowa: Też miałam kilka wielkich powrotów i rozstań i nie wiem, czy to dobrze. Nie ma reguły, że to działa lub nie. Jeśli ludzie się kochają, na pewno fajnie, że o to walczą. Bardzo lubię Antka, jest fajną osobą, z Asią miałam zgrzyt, ale to nie powinno wpływać na moją opinię, czy pasują do siebie, czy nie pasują. Słyszałam, że Asia się zmieniła, że się uspokoiła oraz, że jest cieplejszą osobą. Wizualnie super do siebie pasują. Co modelka miała na myśli, mówiąc, że Joanna Opozda się uspokoiła? Dziewczyny...