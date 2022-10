Joanna Opozda jest dumna z synka. Vincent ma już swoją pierwszą pasję?

Izabela Janachowska w maju po raz pierwszy została mamą. Jeszcze przed porodem pochwaliła się nowym pokojem dla swojego synka, jednak wtedy pokazała jedynie meble. Teraz zdecydowała się pokazać cały pokój, a w zasadzie skupiła się na modnych gadżetach, które jak zdradziła już przyciągają uwagę Christophera. Zobaczcie te piękne wnętrza! Jak wygląda pokój syna Izabeli Janachowskiej? Izabela Janachowska jest znana ze świetnego stylu. Co prawda nie zajmuje się urządzaniem wnętrz, ale doskonale potrafi zadbać o odpowiednie dekoracje i oprawę - udowodniła to w wielu swoich programach o tematyce ślubnej. Okazuje się, że pokój jej synka jest urządzony w bardzo klasycznym stylu. We wnętrzu dominuje biel, beż, szarość i granat. Nawet poduszki na fotelu do karmienia mają wyszyte inicjały imion chłopca. W pokoju znajduje się mnóstwo lampek w kształcie chmurek. Izabela Janachowska przyznała, że chmury zamieszone pod sufitem zmieniają kolor i jest to ostatnio ulubiona atrakcja jej synka. Chłopiec uwielbia na nie patrzeć. Nad łóżeczkiem Christophera zawieszona jest karuzela, a obok łóżeczka pojawiła się książeczka z kontrastowymi obrazkami, które uwielbiają wszystkie maluszki. Jak Izabela Janachowska usypia synka? Po relacji z opisem pokoju umieszczonej na Instastories Izabela Janachowska pokazała jak usypia synka. To uroczy widok. Chłopiec leży w łóżeczku, a potem zasypia przytulony do mamy. Widać, że gwiazda cieszy się macierzyństwem i Christopher jest całym jej światem, co przyznała w wywiadzie dla magazynu "Viva". Zdradziła też, że jej synek zostaje z babcią, ona kiedy musi wyjść do pracy: Nie mam wyrzutów sumienia. Zostawiam syna w najlepszych rękach. Zresztą nie demonizujmy. Część obowiązków mogę wykonywać zdalnie, nie chodzę do biura...