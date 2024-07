To niezwykłe święta dla Joanny Moro. Aktorka, która urodziła się i wychowała w Wilnie, po raz pierwszy od kilku lat spędza Boże Narodzenie właśnie na Litwie!

Reklama

Joanna Moro jedzie na święta do Wilna

Jak udało nam się dowiedzieć, aktorka wraz z całą rodziną - mężem Mirosławem i synami Mikołajem oraz Jeremim miała jechać do Wilna, gdzie mieszka jej mama, ciocie i siostra z rodziną. W poprzednich latach to rodzina Joanny przyjeżdzała do Warszawy na święta, ale teraz już najmłodszy syn aktorki, Mikołaj ma trzy lata i mogą już wybrać się całą rodziną na wycieczkę do rodziny. Czy sylwestra również spędzają tam?

Niestety Joanna musi wrócić na Sylwestra do Warszawy, gdzie gra spektakl, a jej mąż Mirosław zostaje w Wilnie z dziećmi. Odkąd są parą, to będzie ich pierwszy oddzielny sylwester, dlatego od razu po spektaklu Joanna chce wrócić do Wilna, żeby spędzić z rodziną jeszcze kilka dni - mówi nam znajoma aktorki.

Już od stycznia aktorkę czeka wiele nowych wyzwań zawodowych, dlatego ten czas świąteczny z rodziną jest dla niej bardzo cenny.

Zobacz także

ZOBACZ: Joanna Moro nie zagra już Anny German? Mamy komentarz gwiazdy!

Joanna Moro, Mirosław Szpilewski na rozstaniu Wiktorów

ONS

Joanna Moro na jesiennej ramówce TVP 2015

Reklama

Joanna Moro w Opolu