Po roli Anny German w serialu TVP1 kariera Joanny Moro nabrała tempa. Widzowie ubóstwiali Joasię w tym serialu. Wzruszająca historia wokalistki chwytała za serce, a Joanna Moro stała się wręcz utożsamiana ze swoją postacią. Wydała nawet płytę z piosenkami Anny German.

Niedawno producent serialu o Violetcie Villas zdradził, że w scenariuszu pojawia się postać Anny German, która spotyka Villas na jednym z koncertów w Rosji. Choć serial trafi do telewizji dopiero w 2017 roku mówiło się, że nikt nie wyobraża sobie, aby Annę German miała zagrać inna aktorka niż Joanna Moro.

Jednak dziś Fakt.pl doniósł, że Joanna Moro ma już dość grania Anny German i nie zamierza wystąpić w serialu.

Joasia pracowała miesiącami, by odciąć się od tego etapu, nie chce by znowu ludzie widzieli w niej tylko Annę German. Mówi, że jak dostanie tę propozycję, to musiałby się stać cud, by zgodziła się znowu zagrać German – mówi znajoma gwiazdy Faktowi.