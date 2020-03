Joanna Moro morsuje po 4 tygodniach od porodu! "Żaden wirus mi nie straszny!"

Joanna Moro po raz trzeci została mamą 30 stycznia 2020 roku. Szczęśliwa aktorka od razu pochwaliła się zdjęciami córeczki Ewy w sieci, a fani pospieszyli z gratulacjami. Jak wiadomo artystka jest też wielką pasjonatką morsowania, którego zażywała także w trakcie ciąży! Ostatnio w mediach społecznościowych Joanna Moro pochwaliła się, że zaledwie po czterech tygodniach od porodu powróciła do tego zajęcia! Fani są zachwyceni tak szybkim powrotem swojej idolki do formy.

Joanna Moro wróciła do morsowania po 4 tygodniach od porodu!

Joanna Moro niedawno powitała na świecie swoje trzecie dziecko. Tym razem na świat przyszła jej córeczka Ewa. Aktorka ma również dwóch starszych synów - 9 letniego Jeremiego i 6-letniego Mikołaja. Gwiazda przez całą ciążę była w świetnej formie i do ostatniej chwili prowadziła aktywne życie. Joanna Moro również w ciąży zdecydowała się na morsowanie, co wywołało dość duże kontrowersje i obawy fanów. Aktorka jednak poinformowała, że wszystko odbywa się pod nadzorem lekarza prowadzącego i nie ma przeciwwskazań do wykonywania takich czynności, gdyż jej ciało jest już zahartowane.

Okazuje się, że aktorka również po urodzeniu dziecka nie zrezygnowała na długo z morsowania i zaledwie po 4 tygodniach od porodu zanurzyła się w lodowatej wodzie! O tym fakcie poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Moje polskie Malediwy ... #discopolo w tle - czuje się bezpiecznie ... Żaden wirus mi nie straszny ———

Pierwsze morsowanie po porodzie - po 4 tygodniach - pływałam w naszych pięknych bagienkach ;)))

Ciesze się , ze w wodzie czasami już miejsca brak😅 Morsów z każdym tygodniem jest coraz więcej - uśmiechniętych, zdrowych, energicznych ...

Ciesze się, ze szerzymy zdrowy tryb życia - napisała aktorka w mediach społecznościowych.

Fani aktorki są zachwyceni, że gwiazda tak szybko powróciła do formy!

- Wow jesteś niesamowita ♥️♥️ - Boziu ale Pani jest odważna a figura ..👍 mistrzostwo świata🌹 pozdrawiam serdecznie💟💖 - Podziwiam cię za to co robisz, sama chciałabym coś takiego wypróbować ale się boję, pozdrawiam ❤️ - Pięknie!! Brawo👏👏 taka odwaga! 💪 jak widac mozna nawet po tak krotkie czasie od porodu - piszą zachwyceni wielbiciele aktorki!

My również jesteśmy pełni podziwu i gratulujemy tak szybkiego powrotu do aktywności! Życzymy oczywiście dużo zdrowia i siły dla świeżo upieczonej mamy i maleństwa.

