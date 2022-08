Joanna Moro pokazała się topless na plaży, a fani ostro komentują: "Wstyd"

Joanna Moro opublikowała na Instagramie zdjęcia z wakacji i podzieliła internautów. Aktorka pokazała kilka kadrów na których widać, jak wypoczywa na plaży bez stanika. Widok Joanny Moro topless oburzył niektórzych fanów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zobaczcie zdjęcia Joanny Moro i sprawdźcie, jak na jej zachowanie na plaży zareagowali internauci.

Fani komentują zdjęcia Joanny Moro topless

Pod koniec lipca Joanna Moro przeprowadziła się do nowego domu. Gwiazda wyprowadziła się z mieszkania w stolicy i zamieszkała w ponad 200-metrowej posiadłości za miastem. Teraz okazuje się, że po przeprowadzce Joanna Moro postanowiła wypocząć nad morzem. Aktorka razem z rodziną wybrała się do popularnego litewskiego kurortu, a w sieci chętnie pokazuje zdjęcia z urlopu. Teraz Joanna Moro opublikowała kadry z plaży, które zaskoczyły niektórych internautów.

Ładne ujęcie, które uchwycił mój mąż przy prozaicznej czynności smarowania się kremem przeciwsłonecznym - No i w tym momencie topless 😜 swoją droga często mężczyźni mają nieco większe piersi do podtrzymania niż kobiety - bez urazy panowie i panie 🙏 Grunt to lubić i akceptować swoje ciało.- napisała aktorka.

Zdjęcia Joanny Moro topless podzieliły internautów. W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy!

- Można kochać i akceptować swoje ciało jak najbardziej, ale czy to powód aby pokazywać je wszystkim? Nie sądzę. I jakby nie patrzeć kobiece piersi bardziej przyciągają uwagę niż męskie.

- No nie wiem czy to jest odpowiednia opcja na plaży gdzie są dzieci. Plaża 18+ jak najbardziej ale w takim wypadku jestem zdecydowanie na nie. Ale ja to ja. ;)

- Ludzie siedzą obok a ty na trzecim zdjęciu w ogule się nie zakrywasz. każda komentująca i broniąca też tak robi ..? Wątpię..wstyd zero klasy godności szacunku do siebie i innych Polatać jeszcze po plaży Ludzie z plaży zniesmaczeni ..głupota to slabe określenie .Widział mąż niech widzą inni- krytykują internauci.

Pozostali fani nie zauważyli nic złego w zdjęciach Joanny Moro i stanęli w obronie aktorki.

- Tylu zboko-zboczek umysłowych dawno nie widziałem w jednym miejscu. Co komu do czyjegoś ciała ?! Zawsze ciało może być pięknym, nieważne jest czy piersi są duże czy małe...ważne jest to , kto te ciało widzi pieknym ❤️

- Czasem jak czytam komentarze to się zastanawiam w jakim świecie my żyjemy. Czy na prawdę kobiece piersi to taki temat tabu? Mężczyzna bez koszulki to jak najbardziej okej, a kobieta to już tragedia, zgorszenie dla innych itp. jedźcie na plażę do Italii czy Hiszpanii, tam kobieta opalającą się topless to codzienność. @joannamoro.official pozdrawiam i gratuluję odwagi i samoakceptacji 😉😉

- Bardzo ładne zdjęcia. Apropo śmieszą mnie komentarze że tam są dzieci. Dzieci akurat najmniej zwracają uwagę tylko ewentualnie zakompleksiony albo nawiedzony dorosły- komentują fani.

A Wy, co sądzicie o opalaniu topless?

