W piątkowy wieczór w Soho Factory zebrała się cała plejada polskich gwiazd. Wszyscy przyszli świętować trzynaste urodziny duetu Paprocki & Brzozowski i zobaczyć efektowny pokaz mody. Nie zabrakło pięknych kreacji i dopracowanych stylizacji. Przypomnij: Rozenek największą sensacją na pokazie Paprockiego & Brzozowskiego

Na imprezie pojawiła się również Joanna Moro, która wraca do polskiego show-biznesu. Aktorka miała robić wielką karierę za granicą, ale wszystko wskazuje na to, że raczej na dobre zagości w polskiej telewizji. Najwyraźniej Moro chciała o sobie przypomnieć, bo na pokaz przyszła z plastikowym pistoletem, którym celowała w obiektywy fotoreporterów.

Dziwne zachowanie aktorki to jednak nie wszystko. Również jej stylizacja pozostawiała dużo do życzenia. Na tle świetnie wystylizowanych gwiazd w pięknych kreacjach, Moro w dżinsach i obszernej bluzie wyglądała jakby szła do kina, a nie na wielki pokaz mody. Poszukiwała również kartki ze swoim nazwiskiem w pierwszym rzędzie, której ostatecznie nie znalazła, zasiadając na czyimś miejscu.

Tak Joanna Moro wyglądała na wczorajszym pokazie. Wpadka?

Gwiazdy na pokazie Paprocki & Brzozowski: