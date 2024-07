1 z 17

Joanna Moro i Rafał Maserak to kolejna para, która w opinii widzów i mediów ma spore szanse na wygraną w "Tańcu z gwiazdami". Aktorkę widownia pokochała za rolę Anny German, Maserak natomiast wielokrotnie udowodnił, że potrafi dojść do finału. Treningi z nim z pewnością nie należą do najłatwiejszych, ale wyłożony wysiłek opłaca się. Nie bez powodu Nina Terentiew określiła duet "czarnym koniem" tanecznego show.

Zobacz: Joanna Moro zmieniła wizerunek przez "Tańcem z gwiazdami"

Zdobyliśmy dla was zdjęcia z ostatniego treningu Moro i Maseraka. Widać, że Joanna świetnie się bawi podczas prób z Rafałem. Z jej twarzy nie znika uśmiech, chociaż można dostrzec także poważne zaangażowanie aktorki w wykonywane figury.

Do pierwszego odcinka programu zostało już tylko 3 dni. Będziecie kibicować Moro i Maserakowi?