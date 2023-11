Joanna Mazur wygra dziewiątą edycję "Tańca z Gwiazdami"? Patrząc na występ niewidomej biegaczki z pierwszego odcinka show Polsatu chyba nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie ona ma największe szanse na zwycięstwo. Joanna Mazur oczarowała publiczność i jury, które było zachwycone jej tańcem.

Wszyscy fani "Tańca z Gwiazdami" z pewnością zastanawiają się, jak niewidomej uczestniczce show udało się nauczyć tak trudnej choreografii. Teraz Joanna Mazur zdradziła, jak wyglądają jej treningi!

Joanna Mazur w rozmowie z "Faktem" nie ukrywa, że choreografii uczy się poprzez dotyk. Niewidoma biegaczka dotyka Jana Klimenta, który pokazuje jej taneczne kroki.

Osoby, z którymi na co dzień trenuję sport, czyli mojego trenera lub przewodnika, dotykam zazwyczaj za nogę, stopę czy biodro. Jankowi muszę zaś położyć rękę na pośladek, pachwinę... Muszę go czuć na swoich nogach, rękach, brzuchu. To głębsza bliskość- Joanna Mazur zdradziła w rozmowie z dziennikem.