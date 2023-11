Joanna Mazur i Jan Kliment przed trzecim tańcem wspominali swoją przygodę w "Tańcu z Gwiazdami". Niewidoma biegaczka nie ukrywała, że wielkie emocje przyniósł jej 6. odcinek show, w którym wszyscy dowiedzieli się, jak mieszka.

- Pokazałaś, że niewidoma kobieta może tańczyć, może tańczyć pięknie- mówił Jan Kliment. 6 odcinek był przełomowy, to był odcinek z historią Joanny, ludzie zobaczyli jak mieszka.

- Zostały uruchomione zbiórki, fakt przekazania symbolicznego klucza do mieszkania, to jest coś niesamowitego. Ja nadal czuję, że to wszystko co się wydarzyło to jest za dużo, że ja na to nie zasługuje- powiedziała Joanna Mazur.