Już dziś, 17 maja poznaliśmy zwycięzców dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami"! W ostatnim odcinku show o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych zmierzyły się ze sobą dwie pary- Joanna Mazur i Jan Kliment oraz Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka. Kto zachwycił swoim tańcem i wygrał hitowy program Polsatu? Zobaczcie naszą relację! W ostatnim odcinku nie zabrakło wzruszeń i wielkich emocji.

Jak już wiemy, w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" finaliści zaprezentowali się w trzech tańcach. Tomasz "Gimper" Działowy jeszcze przed finałem zdradził nam, że w ostatnim odcinku będzie m.in. Jonem Snowem z popularnego serialu "Gra o tron". Na parkiecie wystąpili także wszyscy uczestnicy dziewiątej edycji show. W programie zaśpiewali Margaret, Edyta Górniak i Andrzej Piaseczny.

Zapraszamy na relację z finału "Tańca z Gwiazdami"!

Program rozpoczął się od występu wszystkich uczestników 9. edycji "Tańca z Gwiazdami" i powitania jurorów- tym razem w show pojawił się Michał Malitowski!

Jako pierwsi wystąpili Joanna Mazur i Jan Kliment. Para zatańczyła fokstrota- ten taniec wybrali dla nich Gimper i Natalia. Jak ocenili ich jurorzy? Jurorzy symbolicznie oceniają uczestników, ponieważ w finale liczą się jedynie głosy widzów.

Joasiu wielkie gratulacje za ten finał, brawo dla Ciebie. Zakochałem się w Tobie, zgadzam się z jurorami, że jesteś najlepsza- powiedział Michał Malitowski. Joasiu dla mnie wyglądasz bardzo naturalnie na parkiecie, dla mnie było płynnie i pięknie- oceniła Ola Jordan.

Iwona Pavlović 9 pkt.

Andrzej Grabowski 10 pkt.

Ola Jordan 10 pkt.

Michał Malitowski 9 pkt.

Druga para to oczywiście Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka. Joanna Mazur i Jan Kliment w ostatnim odcinku wybrali dla nich salsę. Czy Gimper i Natalia zachwycą na parkiecie?

Życie pisze różne scenariusze, dzisiaj są z nami wszystkie gwiazdy tej edycji i prawie wszyscy tańczyli lepiej od Ciebie- zaczęła Iwona Pavlović. Dalej to była salsunia słabiutka. Było lepiej, było do muzyki, na czas. Trzeba docenić ciężką pracę- powiedziała Ola Jordan. Jeden sezon mnie nie ma i co ten gość w finale robi? Żartuję! Twoich fanów pozdrawiam- żartował Michał Malitowski.

Iwona Pavlović 5 pkt.

Andrzej Grabowski 7 pkt.

Ola Jordan 7 pkt.

Michał Malitowski 4 pkt.

Czas na ogłoszenie cząstkowych wyników głosowania. Po pierwszym tańcu więcej głosów zebrał Gimper! Na Tomasza Działowego głosuje 55% widzów, a na Joannę Mazur 45% procent osób. Uczestnicy zachęcali swoich fanów do głosowania- Joanna Mazur wbiła Gimperowi małą szpilkę mówiąc, że ona "gra czysto".

Czas na drugą rundę!

Po przerwie reklamowej prowadzący przedstawili aktualne wyniki głosowania widzów. Na Gimpera zagłosowało 51 %, a na Joannę Mazur 49 % widzów.

Teraz czas na drugi występ Joanny Mazur i Jana Klimenta. Para zatańczy sambę, a zaśpiewa dla nich Margaret!

-Dużo miałaś kroków samby, widać było zdenerwowanie, ale było super- oceniła Ola Jordan. -Asiu stopy niosą Cię jak na skrzydłach, moim zdaniem to była samba warta tego finału- powiedziała Pavlović.

Iwona Pavlović 9 pkt.

Andrzej Grabowski 10 pkt.

Ola Jordan 9 pkt.

Michał Malitowski 8 pkt.

Przed nami drugi taniec Tomasza "Gimpera" Działowego i Natalii Głębockiej. Para zatańczy fokstrota przy piosence Andrzeja Piasecznego.

- Fokstrota było trochę za mało, ale oddajecie sens tańca towarzystkiego bo było świetne partnerowanie- ocenił Michał Malitowski. - Dla mnie najlepszy moment w tym fokstrocie, jak zostawiłeś Natalię i byłeś sam- mówiła Ola Jordan. - Widać to, że pracujesz. To, że nie jestes wybitnym tancerzem sam o sobie mówisz- przyznał Grabowski.

Iwona Pavlović 7 pkt.

Andrzej Grabowski 8 pkt.

Ola Jordan 7 pkt.

Michał Malitowski 6 pkt.

Czas na trzeci taniec finalistów- pary zatańczą show dance. Czas na ostatni występ Joanny Mazur i Jana Klimenta! W krótkim filmiku para wspomina swoje początki w programie.

Taniec z Gwiazdami pokazuje, że ten program może zmienić czyjeś życie- powiedział Jan Kliment wspominając odcinek, w którym Joanna Mazur pokazała, jak mieszka.

Po występie Joanna Mazur i Jan Kliment nie potrafili opanować łez wzruszenia. Publicznośc wstała z miejsc!

- Asiu nie ma piękniejszej oceny tańca niż łzy osób, które nas oglądają- mówiła wzruszona Iwona Pavlović. Otworzyłaś nam oczy na wiele spraw, cieszę się, że miałam przyjemność Ciebie poznać. - Joasiu cieszę się, że nie musiałem mówić pierwszy bo pewnie był płakał, teraz głos mi się łamie- mówił Andrzej Grabowski. To było poruszające, bardzo Tobie i Jankowi dziękuję, że mogłem Was oglądać. -Wszystkich nas zatkało, to była piękna opowieść pięknie zatańczona- mówiła Ola Jordan.

Iwona Pavlović 10 pkt.

Andrzej Grabowski 10 pkt.

Ola Jordan 10 pkt.

Michał Malitowski 10 pkt.

Dla mnie to był największy zaszczyt być twoimi oczami- mówił poruszony Jan Kliment.

Po tym poruszającym występie łez nie ukrywała nawet Paulina Sykut.

Teraz czas na Gimpera i Natalię. Jak oni poradzą sobie na parkiecie?

Mimo tej fali krytyki nie zniechęcałeś się- mówiła o Gimperze Natalia.

Jak ich show dance ocenili jurorzy?

-Najbardziej mi się podobała choreografia- powiedziała Ola Jordan. - Brak mi trochę uczucia w Twoim tańcu, ale partnerowanie super- ocenił Malitowski. -Niech wygra lepszy, ale wydaje mi się, mówiąc to, jakbym komuś robię krzywdę, a tak nie jest- mówił Andrzej Grabowski. To jako show było przygotowane bardzo dobrze- oceniła Pavlović.

Iwona Pavlović 8 pkt.

Andrzej Grabowski 9 pkt.

Ola Jordan 7 pkt.

Michał Malitowski 7 pkt.

Ten program wpłynął na moje życie- przyznał Gimper. Ten program to było spełnienie moich marzeń jako dziecka. Chciałbym podziękować za tę szansę, żeby się nauczyć. Głosujcie zgodnie z sercem.

Po występach finalistów zatańczyli wszyscy uczestnicy 9. edycji Tańca z Gwiazdami. Gwiazdy zatańczyły do wielkiego hitu Whitney Houston "I have nothing" który zaśpiewała Edyta Górniak.

Czas na ogloszenie wyników! Która para otrzymała najwięcej głosów? Joanna Mazur i Jan Kliment czy Tomasz "Gimper" Działowy i Natalia Głębocka?

Decyzją widzów 9. edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrywają Joanna Mazur i Jan Kliment!!!

- Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim państwu, którzy jesteści z nami od samego początku, ponieważ to wasze głosy, wasze sms-y sprawiły, że jesteśmy tutaj- mówiła szczęśliwa Joanna Mazur. - Cała Polska Cię pokochała- mówił o Joannie Jan Kliment.

Gratulujemy!

A jak na zwycięstwo Joanny Mazur zareagował Gimper?

Gratulujemy, Asiu brawo! Ja miałem problem, żeby postawić krok, ale Ty miałaś o wiele większe problemy tak naprawdę do pokonania. Zwycięstwo zasłużone, wygrał dzisiej taniec kochani, wielkie brawa raz jeszcze. O to chodziło- mówił Tomasz "Gimper" Działowy.

