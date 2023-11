Joanna Mazur i Jan Kliment to bez wątpienia najwięksi faworyci tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Od samego początku niewidoma sportsmenka budzi ogromne emocje, a jej występy na parkiecie za każdym razem wzruszają zarówno publiczność, jak i jurorów.

Okazuje się jednak, że w 5. odcinku występ Joanny Mazur nie zdobył najwyższych not od jurorów. Dlaczego?

Joanna Mazur i Jan Kliment, jak wszyscy uczestnicy, w 5. odcinku byli przebrani za postaci z bajek. Joanna Mazur wystąpiła wystylizowana na Elsę z "Krainy lodu" i wykonała taniec nowoczesny do utworu z tej samej bajki. Jej taniec znów zachwycił publiczność, ale jurorzy nie szczędzili Joannie słów krytyki.

Andrzej Grabowski był bardziej łaskawy dla pary.

Pięknie mówiliście o miłości, pięknie tę miłość przekazaliście na parkiecie. A to podniesienie to było coś fenomenalnego. To było najpiękniejsze podniesienie, jakie widziałem. To był piękny taniec.