Joanna Mazur w wywiadzie dla nowego „Party” zdradziła szczegóły dotyczące jej nowego mieszkania w Krakowie. Jak się okazuje, biegaczka nie wiedziała, że dostanie klucz do mieszkania na wizji w „Tańcu z gwiazdami", podczas odcinka na żywo. Tylko trzy osoby z produkcji wiedziały, że biznesmen Zbigniew Jakubas przekaże jej klucz do krakowskiego apartamentu. To dlatego Joanna Mazur była tak zaskoczona. Dopiero gdy zgasły kamery, Joanna dowiedziała się, że o jej sytuacji poinformowała pana Zbigniewa jego córka, zresztą też Joanna.

Czy Joanna Mazur już wie, jak chce urządzić swoje pierwsze mieszkanie?

„Kiedyś miałam wizję takiego wymarzonego mieszkania, ale skutecznie ją od siebie odepchnęłam, bo to była tylko sfera nierealnych marzeń. Kiedy więc pan Zbyszek zaczął mnie pytać, czy chcę w swoim domu mieć wannę, czy może wolę prysznic, czułam się ogromnie zakłopotana. Miałam wrażenie, że to - owszem - dzieje się naprawdę, ale jakby obok mnie” - powiedziała gwiazda.

Czy biegaczka wie w jakich kolorach planuje urządzić wnętrza? I czy pamięta jeszcze kolory, które kiedyś lubiła? Okazuje się, że Joanna jeśli przybliży do oka materiał, to widzi jego kolor.

Nadal najbardziej lubię odcienie zieleni, naturalną cegłę i marzę o czystej, jasnej przestrzeni" - powiedziała gwiazda.

Joanna w parze z Janem Klimentem zbiera najwyższe noty jury i jest jedną z faworytek do wygrania Kryształowej Kuli "Tańca z gwiazdami".

Klucze do mieszkania przekazał Joannie podczas odcinka na żywo biznesmen Zbigniew Jakubas:

