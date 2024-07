1 z 9

Joanna Liszowska jest jedną z kilku polskich gwiazd, które spodziewają się dziecka. Aktorka niechętnie opowiada o ciąży, ale wiemy już, jakiej płci dziecko przyjdzie na świat pod koniec sierpnia. Przypomnijmy: Znamy płeć drugiego dziecka Joanny Liszowskiej

Liszowska na co dzień mieszka w Szwecji, ale przyjechała teraz do Polski na pięć dni, żeby wziąć udział w odcinkach castingowych do programu "Got To Dance", w którym jest jurorką. W rozmowie z AfterParty.pl aktorka wyznała, że przyjazd do Warszawy traktuje bardziej jak wakacje aniżeli pracę:



Ja jestem w tej chwili już tylko w trakcie wakacji i oczekiwania, więc dlatego mogłam zdecydować się na przyjazd tutaj na pięć dni. Mogłam, bo czuję się fantastycznie, jestem wypoczęta i jestem niejako w przerwie zawodowej - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Joanna Liszowska.

Gwiazda nie ukrywa jednak, że ma nadzieję, iż serial "Przyjaciółki", w którym występuje wróci niebawem do ramówki Polsatu, ale chciałaby, żeby powrót do zawodu przebiegał w sposób niewymuszony i naturalny:



Mam nadzieję, że faktycznie wrócimy - zobaczymy kiedy. Póki co, nie ukrywam, że na pierwszym planie nie jest myślenie o tym, kiedy wrócą ukochane "Przyjaciółki", bo w tej chwili na pierwszym planie jest rodzina i to co nas bardzo ważnego czeka w życiu. Mam nadzieję, że tak jak z poprzednim dzieciaczkiem, teraz też w sposób zupełnie naturalny i powolutku będę wracać do aktywności zawodowej - wyznała.

Liszowska nie jest jedyną gwiazdą serialu, która spodziewa się dziecka. Jej koleżanki z planu - Małgorzata Socha i Anita Sokołowska również są w ciąży. Czy aktorki kontaktują się ze sobą podczas tego szczególnego czasu?



Póki co nie udało nam się skontaktować, ale mamy wspólnych znajomych, więc mniej więcej wiemy, jak wygląda sytuacja. O niektórych koleżankach bardziej gdzieś tam mogę przeczytać, aczkolwiek wiem jak to jest z takimi informacjami, więc nie wolno przywiązać do tego wagi. Wiem, że czują się dobrze i to jest najważniejsze. Na pewno wszystkie trzymamy za siebie kciuki - powiedziała w rozmowie z nami.

