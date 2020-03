Joanna Liszowska do tej pory była wierna swoim długim i gęstym włosom. Jej loki były najbardziej charakterystycznymi lokami w polskim show-biznesie, a teraz... nie ma po nich śladu! Aktorka zaprezentowała swoją nową fryzurę na ramówce Polsatu. Ciężko oderwać wzrok od jej nowego wizerunku! Czy decyzja o ścięciu włosów była słuszna?

Joanna Liszowska ścięła włosy

Joanna Liszowska pojawiła się na wiosennej ramówce Polsatu całkowicie odmieniona! Aktorka zdecydowała się na diametralne cięcie i pozbyła się swoich długich i pięknych blond loków, które do tej pory były dla niej bardzo charakterystyczne! Na ściance dumnie zaprezentowała swój nowy look. Joanna pozostała wierna blondowi, chociaż sporo rozjaśniła odcień i przede wszystkim postawiła na mocne skrócenie. Teraz jej włosy sięgają zaledwie do ramion!

Joanna Liszowska prezentuje się pięknie i widać, że dobrze czuje się w nowej odsłonie.

Joanna Liszowska diametralnie zmieniła wizerunek. Zrezygnowała ze swojej charakterystycznej fryzury, którą miała od lat!

Czy nowa fryzura jej pasuje?

Do tej pory aktorka była kojarzona z długimi blond lokami.