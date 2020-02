Joanna Liszowska topless i bez makijażu na plaży. Internauci: "Boska Joanna!"

Joanna Liszowska to uosobienie pewności siebie i kobiecości. Aktorka postanowiła ocieplić tę mroźną temperaturę odważnymi zdjęciami z plaży. Na Instagramie uśmiecha się do fanów zupełnie bez makijażu, pozując topless! Zazwyczaj aktorka podkreśla swoją figurę w seksownych stylizacjach, ale tym razem zrobiła to inaczej. Takich warunków do odpoczywania można jej tylko pozazdrościć!

Joanna Liszowska nago na plaży

Joanna Liszowska jest królową metamorfoz. Ostatnio fani bardzo często mogli obserwować jej zmiany fryzurowe. Najnowszą była rezygnacja z doczepianych włosów i urocza grzywka, która nadała jej lookowi naturalności. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że aktorka wygląda co najmniej 20 lat młodziej.

Teraz czas na kolejne zachwyty! Tym razem nie nad zmianą fryzury ale nad naturalną kobiecością Joanny! Aktorka aktualnie przebywa na wakacjach i cieszy się rajską temperaturą i odpoczynkiem na plaży.

🌴🌴🏝🏖🌞🌞🌞😘😘😘Przesyłam Wam trochę ciepła.. - napisała

Aktorka dołączyła również kilka zdjęć, na których pozuje topless oraz nie ma na twarzy ani grama makijażu. Joanna Liszowska promienieje i ciężko oderwać wzrok od jej uśmiechu.

Tajlandia czy Bali, bo to najpopularniejsze kierunki na Insta, jak widać 😊 Cudownych chwil Pani Joanno 😊 - zastanawiała się nad miejscem, w którym wypoczywa Joanna jedna z internautek, jednak aktorka nie odpowiedziała, gdzie spędza wakacje.

Trzeba przyznać, że te zdjęcia chociaż na chwile "przegoniły" zimę.

Joanna Liszowska pokazała zdjęcie z plaży. Aktorka doskonale wie, jak podgrzać atmosferę!

Aktorka nie zdradziła jednak, gdzie udała się na wakacje. Internauci obstawiają Tajlandię, Bali, Meksyk oraz Malediwy.

Joanna Liszowska budzi ogromną sympatię wśród internautów. Jej naturalność to jeden z jej największych atutów.