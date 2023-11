Joanna Liszowska od lat nosiła taką samą fryzurę. Zazwyczaj stawiała na burzę blond loków. Jednak ostatnio gwiazda "Przyjaciółek" zaczęła bawić się swoim wizerunkiem. Podczas imprez pojawiała się w całkiem innych odsłonach. Wszyscy zastanawiali się, jaki jest sekret jej fryzury. Teraz wszystko wyszło na jaw. Sekret urody Joanny Liszowskiej zdradził fryzjer gwiazd, Kajetan Góra.

Joanna Liszowska nosi peruki

Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu Joanna Liszowska pojawiła się w długich, wyprostowanych włosach w kolorze platyny. Z kolei kilka dni później, podczas premiery nowej komedii romantycznej, aktorka mogła się już pochwalić ciemnymi włosami. Czy Joanna Liszowska tak szybko zmienia kolor fryzury? Okazuje się, że jest to jedynie zabawami perukami! Kajetan Góra, ulubiony fryzjer gwiazd, potwierdził to publikując zdjęcie Joasi, które opatrzył hasztagiem "wig", co po polsku oznacza perukę.

Myślicie, że Joanna Liszowska będzie na niego zła? W końcu od lat wszyscy zastanawiali się, jaki jest sekret jej fryzury. Joanna Liszowska nigdy też nie potwierdziła, że sięga czasem po peruki. Teraz wszystko stało się jasne!

Kajetan Góra podpadnie swojej klientce tym postem?

W jakim kolorze aktorka podoba wam się bardziej?

