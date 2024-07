Joanna Liszowska po narodzinach drugiej córki długo milczała. Wprawdzie pojawiała się na konferencjach prasowych i show "Got to Dance", ale wszystkie udzielone przez nią wywiady dotyczyły sfery zawodowej. W końcu zdecydowała się na wywiad-rzekę w "Vivie!", w którym opowiedziała m.in. o stosunku do swojego ciała po dwóch ciążach. Przypomnijmy: "Kochanych kilogramów nigdy za dużo, ale..."

Sporo kontrowersji wzbudziła już sama okładka magazynu, na której gwiazda pozuje nago. Odważna fotografia przedstawia Liszowską w wannie, ale w środku numeru znajdziemy nawet więcej. Na jednym ze zdjęć Joanna odsłania bowiem nagą pupę. Musimy przyznać, że jesteśmy pod wrażeniem jej kształtów i odwagi, z jaką pozwala portretować swoje ciało. Autorką sesji jest Marlena Bielińska.

Tak Joanna Liszowska prezentuje swoje wdzięki w "Vivie!". Jak wam się podoba?

