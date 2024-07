W tym roku wszystkie duże stacje telewizyjne stanęły do sylwestrowego wyścigu o najlepszy noworoczny koncert. W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, na której swoje gwiazdy zaprezentował Polsat i w Gdyni nie zabraknie największych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Przypomnijmy: Gorące gwiazdy na konferencji Sylwestra z Polsatem

To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych przez Ninę Terentiew i producentów odpowiadających za program artystyczny sylwestrowego show. Okazuje się, że na scenie w Gdyni zobaczymy również... Joannę Liszowską. Gwiazda wystąpi nie w roli konferansjerki, ale wokalistki! Joanna ma zaśpiewać swój nowy singiel, którego tytułu nie chciała jeszcze zdradzić.

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż wezmę udział w koncercie. Zaśpiewam jeden utwór. Jest to nowa piosenka, taki mój singiel. W żaden sposób nie reprezentuje ona kierunku, w jakim bym chciała iść dalej. Od zawsze mówiłam, że słucham różnego rodzaju muzyki. Za to na pewno jest to kawałek, który ma mój temperament i, mam nadzieję, da dużo pozytywnej energii. Myślę, że sprzyja klimatowi koncertu i zabawie - zdradziła nieoczekiwanie w rozmowie z "Faktem".