W ostatnim odcinku Got to Dance Tylko Taniec, jurorka Joanna Liszowska zaprezentowała się nam w nietypowej fryzurze z wielkim lokiem na czubku głowy. Co ciekawe Demi Lovato również się w niej pokazała w czasie castingów do najnowszego sezonu X Factor USA.

To szalone uczesanie z kucykiem z tyłu głowy dodało ich stylizacjom rockowego klimatu i ciekawie urozmaiciło look obu celebrytek. Aby uzyskać taki efekt potrzebne są wsuwki, lakier do włosów, który utrzyma lok na czubku głowy oraz prostownica do wyprostowania reszty włosów. Zamiast gumki należy je zawiązać naturalnym pasmem.

Która z nich waszym zdaniem wyglądała lepiej?

Tak Joanna Liszowska i Demi Lovato prezentują się w identycznej fryzurze: