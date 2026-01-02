Joanna Kurska wrzuciła taniec z plaży. Nie mogła uwierzyć, co się stało później
Joanna Kurska podzieliła się z fanami nagraniem z tańca na plaży z Jackiem Kurskim. To, co wydarzyło się potem, przeszło jej najśmielsze oczekiwania – rekordowa liczba reakcji zalała jej profil!
Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótkie wideo, na którym wspólnie z mężem tańczy na plaży. Filmik wywołał niespodziewaną reakcję internautów - liczba polubień sięgnęła ponad 2600, co znacząco przekracza standardowe zasięgi jej publikacji. Kurska nie kryła zaskoczenia i podziękowała za entuzjastyczne komentarze. W kolejnym wideo, opublikowanym już jako oddzielna rolka, wspólnie z mężem przekazała noworoczne życzenia swoim obserwatorom. Nagranie zyskało miano viralowego i momentalnie rozniosło się w mediach społecznościowych.
Wideo Joanny Kurskiej zdobywa ponad 2600 polubień na Instagramie
Nagranie tanecznego występu Joanny i Jacka Kurskich opublikowane na Instagramie Joanny Kurskiej zebrało ponad 2600 reakcji. Taka liczba polubień to bezprecedensowy wynik dla profilu menedżerki mediów i wywołała falę pozytywnych komentarzy. Joanna Kurska skomentowała odzew słowami:
Kochani, serdecznie dziękuję za wszystkie przepiękne życzenia pod naszym postem z szalonym tańcem z plaży. Nie spodziewałam się aż takiego odzewu. Dziękujemy bardzo. Ściskamy. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku dla każdego z was. Kochajcie się.
Wideo zyskało ogromne zainteresowanie.
Kurscy składają fanom życzenia noworoczne na 2026 rok
Na osobnym nagraniu Kurscy postanowili złożyć życzenia noworoczne swoim fanom. Jacek Kurski powiedział:
W 2026 życzymy miłości, zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Żeby się darzyło.
Joanna i Jacek Kurscy zaprezentowali się jako zgodna i uśmiechnięta para, która celebruje chwile prywatności i pragnie dzielić się pozytywną energią z odbiorcami.
