Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótkie wideo, na którym wspólnie z mężem tańczy na plaży. Filmik wywołał niespodziewaną reakcję internautów - liczba polubień sięgnęła ponad 2600, co znacząco przekracza standardowe zasięgi jej publikacji. Kurska nie kryła zaskoczenia i podziękowała za entuzjastyczne komentarze. W kolejnym wideo, opublikowanym już jako oddzielna rolka, wspólnie z mężem przekazała noworoczne życzenia swoim obserwatorom. Nagranie zyskało miano viralowego i momentalnie rozniosło się w mediach społecznościowych.

Wideo Joanny Kurskiej zdobywa ponad 2600 polubień na Instagramie

Nagranie tanecznego występu Joanny i Jacka Kurskich opublikowane na Instagramie Joanny Kurskiej zebrało ponad 2600 reakcji. Taka liczba polubień to bezprecedensowy wynik dla profilu menedżerki mediów i wywołała falę pozytywnych komentarzy. Joanna Kurska skomentowała odzew słowami:

Kochani, serdecznie dziękuję za wszystkie przepiękne życzenia pod naszym postem z szalonym tańcem z plaży. Nie spodziewałam się aż takiego odzewu. Dziękujemy bardzo. Ściskamy. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku dla każdego z was. Kochajcie się.

Wideo zyskało ogromne zainteresowanie.

Kurscy składają fanom życzenia noworoczne na 2026 rok

Na osobnym nagraniu Kurscy postanowili złożyć życzenia noworoczne swoim fanom. Jacek Kurski powiedział:

W 2026 życzymy miłości, zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Żeby się darzyło.

Joanna i Jacek Kurscy zaprezentowali się jako zgodna i uśmiechnięta para, która celebruje chwile prywatności i pragnie dzielić się pozytywną energią z odbiorcami.

