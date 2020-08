Joanna Kurowska pożegnała siostrę łamiącym serce wpisem. Opublikowała ostatnie zdjęcie

Joanna Kurowska opublikowała ostatnie zdjęcie ze swoją zmarłą siostrą Hanną. Wyjątkowa fotografia została zrobiona zaledwie miesiąc temu, na chwilę przed nagłą śmiercią ukochanej siostry aktorki. Joanna Kurowska dodała łamiący serce wpis. Trudno jest jej pogodzić się z tą okrutną stratą.

Trzy tygodnie temu Joanna Kurowska przekazała tragiczną wiadomość o śmierci jej ukochanej siostry Hanny. Ze smutnego wpisu można było wywnioskować, że kobieta zmarła nagle i zupełnie niespodziewanie.

Los nie szczędzi ciosów aktorce. W ciągu ostatnich lat straciła męża, tatę a teraz siostrę... Joanna Kurowska we wzruszającym wpisie postanowiła oddać hołd Hannie. Opublikowała również ostatnie zdjęcie, które udało im się jeszcze zrobić.

Moje ostatnie zdjęcie z moją ukochaną śp. Siostrą, zrobione miesiąc temu w Karwieńskich błotach. Śmierć i rozstanie, to wszystko co musimy wiedzieć o piekle. Wiersz Ks. Twardowskiego ,,Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” nabiera innego wymiaru, kiedy go doświadczamy... Miałam to szczęście, że ta miłość i uwaga między nami była. A to, że była wcale nie pomaga... Haniu, zawsze będę Cię kochać i pamiętać... Jesteś najlepszym człowiekiem jakiego znałam, dobrym dobrocią jakiej już dzisiaj nie ma... Dobrym naiwnością dziecka...❤️❤️❤️ - napisała na Instagramie