Joanna Kurowska we wzruszających słowach żegna zmarłą siostrę. "Moje serce krwawi...."

Joanna Kurowska poinformowała za pomocą mediów społecznościowych o stracie bardzo bliskiej osoby. Zmarła siostra aktorki, Hanna. Joanna Kurowska we wzruszających słowach napisała o tej stracie i wspomniała, jak wiele znaczyła dla niej relacja z siostrą. Gwiazda zdradza, że niedawno widziała się z siostrą i czekała teraz na jej wizytę. Z wpisu wynika, że wiadomość o śmierci Hanny była nagła i niespodziewana.

Dzisiaj w nocy ku Zielonym Pastwiskom odeszła moja ukochana siostra Hania..

Była najlepszym człowiekiem jakiego znałam.

Przez lata opiekowała się naszymi chorymi rodzicami.

Była dobra , dobrocią , jakiej dzisiaj już nie ma......

Dwa tygodnie temu byłam u NIEJ na Kaszubach.

Byłyśmy tak bestrosko szczęśliwe.

Za dwa dni miała przyjechać do mnie ......

Na stole w kuchni stoją jeszcze pierogi, które kupiłam dla Ciebie, bo wiem , że lubiłaś....

Haniu, jadę do Ciebie.....

Moje serce krwawi....

Boże , wbiłeś we mnie wszystkie noże.