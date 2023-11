Już niedługo Julia Wieniawa zagra w spektaklu „Motyle są wolne” u boku Joanny Kurowskiej. Wybitna polska aktorka w rozmowie z LifeStyle Newserią ocenia talent aktorski młodej gwiazdy. Kurowska tłumaczy, że Wieniawa nie ma jeszcze warsztatu, za to ma potencjał, talent i bezpretensjonalność, przez co może stać się prawdziwą gwiazdą. Co jeszcze zdradziła? Zobacz materiał!

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa z nową fryzurą na imprezie kosmetycznej! Przyćmiła inne gwiazdy?

Reklama

Julia Wieniawa jest aktualnie jedną z najgorętszych gwiazd w Polsce.