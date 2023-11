Trzeci rozdział „I Can Boogie” jest ostatnim filmem jesiennej kampanii Reserved w reżyserii Gordona von Steinera. „Rendez-vous” zwalnia tempo, by zostawić miejsce dla zupełnie nowej interpretacji tytułowego przeboju. W tej odsłonie w bardzo zmysłowy sposób, cover „Yes Sir, I can Boogie” śpiewa jedna z gwiazd kampanii - Joanna Kulig. Towarzyszy jej fortepian w jazzowej aranżacji oraz francuska „it-girl” Jeanne Damas. Efekt? Wow!

Joanna Kulig zaśpiewała w finałowej odsłonie kampanii Reserved!

Rozdział zatytułowany „Rendez-vous” stanowi zbiór wrażeń między snem, a jawą. Ukazuje relację bohaterek w tańcu, przypominającym przedwojenne tango. "I Can Boogie" - w niespiesznym, nastrojowym wykonaniu Joanny Kulig towarzyszy grze spojrzeń, gestów i niedomówień, jaka rozgrywa się między bohaterkami. Która z nich prowadzi, a która jest prowadzona? Współczesna kobieta może wybrać swoją rolę i w tańcu, i w życiu. W filmie Jeanne i Joanna zostają celowo skontrastowane - jedna nosi czarną kopertową sukienkę, druga - obszerną koszulę, jakby wyjętą z męskiej szafy.

Wszystko rozgrywa się w scenerii eleganckiego klubu muzycznego i zapowiada w Reserved nową kapsułową kolekcję Premium. Czerń i biel, sporo zapożyczeń z męskiej szafy i ponadczasowa klasyka. Kolekcja Premium skupiona jest na jakości – projektanci postawili na szlachetne materiały jak wełna z merynosów, kaszmir, bawełnę organiczną oraz bawełnę Pima. A to wszystko do kupienia już niedługo na stronie Reserved.

Joannie Kulig towarzyszyła Jeanne Damas

Druga odsłona kampanii nagrana została w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej