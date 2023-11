Reklama

Joanna Kulig lada moment na świecie przywita swoje pierwsze dziecko. Aktorka zdecydowała, że urodzi je w Stanach Zjednoczonych. 36-latka wyjechała do USA w celach promocyjnych filmu Pawła Pawlikowskiego "Zimna Wojna". Joanna jest już w zbyt zaawansowanej ciąży, aby wrócić do kraju. Jednak perspektywa rodzenia za granicą jej nie przeraża, a wręcz przeciwnie! Kulig nieco więcej o ciąży opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Co ciekawe, gwiazda w Stanach zdecydowała się zadbać o swoją sylwetkę w ciąży. Jak?

Joanna Kulig o ciąży

Joanna Kulig zachwyciła w "Zimnej Wojnie", dlatego od kilku tygodni spekulowano o jej nominacji do Oscara. Niestety aktorka, która obecnie przebywa w Hollywood, nie otrzymała szansy. Za to film Pawła Pawlikowskiego może powalczyć o statuetki w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, reżyseria oraz najlepsze zdjęcia!

36-latka, która obecnie jest jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce swoje plany zawodowe będzie musiała pogodzić z macierzyństwem. W najnowszym numerze Vogue Polska Kulig zdradziła, jak czuje się w ciąży.

Chodzę na jogę dla kobiet w ciąży. Bo wszyscy chodzą na jakąś jogę. Ale trochę mnie denerwuje, gdy gość przez pół godziny opowiada o holistycznym podejściu. Cieszę się wtedy, że nie rozumiem wszystkiego po angielsku. Kiedy zaczynają się ćwiczenia, jest już dobrze. No i leżę dużo na plaży (…) - wyznała.

Dodała, że do Polski ma zamiar wrócić. Jednak boi się, jak ludzie w kraju będą na nią reagować.

Będę chyba trochę innym człowiekiem. Dużo się tu dzieje rzeczy, które mają na mnie wpływ. No i urodzę dziecko, zastanawiam się jak to będzie. Ciekawa jestem, jak ludzie będą na mnie w Polsce reagować - powiedziała.

Aktorka do tej pory nie wyjawiła fanom, czy na świecie przywita synka, a może córeczkę. Sądząc po zdjęciach Joanny poród nastąpi lada moment. Asi życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz tez: Joanna Kulig pokazała zaskakującą reakcje na oscarowe nominacje! Co zrobiła?

Joanna Kulig lada moment urodzi pierwsze dziecko

Eastnews

Jak gwiazda prezentuje się w ciąży?

Reklama