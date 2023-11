Reklama

Joanna Kulig cały czas przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie planuje urodzić swoje pierwsze dziecko. Gwiazda po ogłoszeniu nominacji do Oscarów nagrała swoją reakcję i opublikowała ją na Instagramie. Co prawda nie została nominowana w kategorii najlepsza aktorka za rolę w "Zimnej wojnie", ale ogromny sukces filmu (łącznie zdobył trzy nominacje) bardzo ją ucieszył. Zobaczcie, co powiedziała!

Jak Kulig zareagowała na nominacje do Oscarów

Joanna Kulig po opublikowaniu nominacji do Oscarów była bardzo szczęśliwa i nagrała film z gratulacjami dla swoich kolegów i podekscytowana w nagraniu powiedziała:

Kochani! W L.A. jeszcze ciemno. Trzy nominacje dla "Zimnej wojny". Paweł - gratuluję. Łukasz - gratuluję. Dziękuję, że trzymaliście mocno kciuki za nas, byliście całym sercem z nami - powiedziała gwiazda.

Dlaczego Joanna Kulig nie otrzymała nominacji do Oscara?

Film "Zimna wojna" zyskał aż trzy nominacje w kategoriach: najlepszy film anglojęzyczny, najlepsze zdjęcia i najlepszy reżyser. Co prawda wiele osób sądziło, że Joanna Kulig otrzyma też nominacje w kategorii najlepsza aktorka, niestety nominacji nie było, a największe szanse na Oscara w tej kategorii ma Lady Gaga. Tymczasem nawet amerykańskie media twierdzą, że polska aktorka powinna mieć nominację. Napisał tach choćby Vogue US:

W sprawiedliwym świecie Kulig otrzymałaby nominację do nagrody dla Najlepszej Aktorki - czytamy w magazynie.

W USA branża filmowa już teraz mówi o propozycjach, jakie czekają na Joannę Kulig, jak tylko aktorka wróci do pracy po porodzie. Sądzicie, że zostanie w Stanach i tam będzie chciała rozwijać swoją karierę?

