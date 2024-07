Joanna Kulig to jedna z najpopularniejszych i zdaniem krytyków jedna z najlepszych aktorem młodego pokolenia w Polsce. Talent Kulig został w zeszłym roku mocno doceniony w Polsce i zaowocowało to nawet kilkoma zagranicznymi propozycjami. O jednej z nich Joanna opowiedziała w "Dzień Dobry TVN". Przypomnijmy: Sukces polskiej aktorki! Dostała rolę w zagranicznym filmie

Teraz aktorka trafiła na okładkę najnowszego numeru magazynu "PANI". Joanna została do niej wystylizowana na seksownego wampa, a zupełnie inny niż dotychczas makijaż i fryzura sprawiają, że ciężko ją w ogóle rozpoznać. Jeśli mamy być szczerzy to gdyby nie podpis i jej nazwisko obok zdjęcia to w ogóle nie przyszłoby nam do głowy, że to właśnie Joanna Kulig tak zalotnie patrzy z tej okładki. Pozostaje więc pytanie, czy to zasługa odpowiedniej stylizacji czy może przesadnej ingerencji grafika.

Tak odmieniona Joanna Kulig prezentuje się w lutowym numerze "PANI".

