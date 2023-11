Reklama

Joanna Kulig ma szansę na nominację do Oscara za rolę w "Zimnej wojnie". Tak typuje amerykański magazyn filmowy "The Playlist" i serwis filmow Indie Wire, które przedstawiły prawdopodobną listę nominacji do prestiżowej nagrody w przyszłym roku. Obok niej znalazły się Nicole Kidman, Violą Davis, Amy Adams i Lady Gaga!

"The Playlist" opublikował swoje przewidywania w najważniejszych kategoriach, w tym za role kobiece. Magazyn twierdzi, że Joanna Kulig, która zagrała Zulę w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego ma szansę na nominację. Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował te miłe dla aktorki i dla nas wieści.

Joanna Kulig jest wymieniana w nominacjach do Oscara wśród takich pewniaków jak: Amy Adams (pięć nominacji do Oscara), Viola Davis (trzy nominacje i jedna statuetka), Nicole Kidman (cztery nominacje, z czego jedno zwycięstwo), Lady Gaga i Saoirse Ronan (trzy nominacje do Oscara).

Przypomnijmy, film "Zimna wojna" zrobił furorę w Cannes, Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię.

Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej rozdawane są pod koniec lutego, ale nominacje zostaną ogłoszone za parę miesięcy. Czy Polka przebije się do takiego panteonu gwiazd?

Przypomnijmy, że film Pawła Pawlikowskiego - "Ida" - zdobył Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Czy teraz będzie podobnie? Trzymamy kciuki!

Główne role w "Zimnej wojnie" zagrali Tomasz Kot i Joanna Kulig.

Joanna Kulig aktualnie przebywa na planie serialu "O nie się nie martw".