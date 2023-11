1 z 4

Joanna Kulig już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą! Aktorka jest podobno w 6. miesiącu ciąży. Plotki o jej błogosławionym stanie krążyły w mediach już od jakiegoś czasu. Jednak dopiero teraz gwiazda "Zimnej wojny" postanowiła się do nich odnieść. Joanna Kulig ogłosiła swój błogosławiony stan w bardzo nietypowy sposób.

To, że aktorka jest w ciąży, nie oznacza, że całkiem wycofała się z życia publicznego. Nie dość, że artystka pracuje nad kolejnymi projektami, to jeszcze ma czas na to, aby włączyć się w zacne inicjatywy. Ostatnio Joanna Kulig wzięła udział w akcji "Każdy ma swoje K2" zorganizowanej przez fundację Anny Dymnej. Wraz z jej podopiecznymi wdrapała się na Kopiec Kościuszki w Krakowie. Czy nie przeszkadzał jej w tym ciążowy brzuszek? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Kolejny sukces Polki! Joanna Kulig zachwyca w najnowszej kampanii Reserved