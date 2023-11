Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Modelka ogłosiła ciążę w Dniu Matki i od tego momentu bardzo chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ciążowego brzuszka i informacjami o swoim stanie. Brzuszek Joanny Krupy rośnie coraz bardziej, a ona do tej pory nie wyjawiła płci swojego maleństwa! Zdecydowała się jednak zorganizować baby shower. Czy dzięki temu już wiemy, czy urodzi chłopca, czy dziewczynkę? Przeczytajcie więcej poniżej!

Joanna Krupa zdradziła płeć dziecka?

Joanna Krupa pochwaliła się zdjęciami z grupą przyjaciółek. Wszystko wskazuje na to, że nie było to zwykłe spotkanie, o czym świadczą torby z prezentami widoczne na fotografii. Serwis plotek.pl informuje z kolei, że Joanna Krupa planowała zorganizować aż trzy imprezy z okazji swojej ciąży i prawdopodobnie była to pierwsza z nich.

Gwiazda powiedziała nam, że zorganizuje jedną imprezę w Polsce, a dwie w Stanach. Wszystko dlatego, że ma dużo bliskich osób, które mieszkają w różnych miejscach na świecie i nie niestety nie będą w stanie spotkać się w jednym miejscu - czytamy na plotek.pl.

Joanna Krupa obecnie przebywa w Beverly Hills, gdzie właśnie spotkała się z częścią swoich przyjaciółek. Niestety, po zdjęciu, które opublikowała na Instagramie ciężko wywnioskować, jakiej płci jest jej maleństwo. Joanna wybrała bowiem sukienkę w neutralnym białym kolorze, a torby z prezentami również są białe. Co jednak ciekawe, wśród kreacji jej przyjaciółek dominuje kolor niebieski. Czyżby więc to był drobny sygnał, świadczący o tym, że modelka urodzi synka? Jak myślicie?

Joanna Krupa ma coraz większy brzuszek

Modelka niedługo zostanie mamą po raz pierwszy