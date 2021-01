Joanna Krupa zdradziła, jak dba o cerę. Codziennie stosuje jedną rzecz. Kosztuje tylko 5 zł!

Joanna Krupa to jedna z najseksowniejszych kobiet świata. 41-letnia modelka, która od ponad roku jest dumną mamą, niezmiennie zachwyca figurą i urodą, a od kiedy wcieliła się w rolę jurorki w programie "Top Model" całkowicie skradła serca polskich widzów, którzy, gdy pojawia się na ekranie, wprost nie mogą oderwać od niej oczy. Jak ona to robi? Jak się okazuje, sekret idealnej cery Joanny Krupy to coś, co mogły stosować już nawet nasze babcie! Gwiazda codziennie stosuje jeden kosmetyk, który znajdziemy nawet za 5 złotych! O ile nie mamy go już w swoim domu...

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała, jak Asha stawia pierwsze kroki! Urocze wideo stało się hitem sieci

Joanna Krupa bez makijażu wygląda przepięknie! Jak dba o cerę?

Joanna Krupa zachwyca nie tylko podczas wielkich wyjść czy sesji zdjęciowych, a równie pięknie jak w programach telewizyjnych prezentuje się również na co dzień, kiedy występuje bez grama makijażu! 41-letnia gwiazda może pochwalić się idealną cerą, a teraz postanowiła zdradzić swój sekret.

Dziewczyny ciągle pytają się mnie, jak dbam o cerę. Od zawsze powtarzam, że najważniejsze jest nawilżanie! Nie można przesuszać skóry! Nauczyła mnie tego ciocia mojej mamy. Mówiła, by dawać wazelinę na twarz i ja nakładam ją przed snem. Smaruję wazelinę pod oczami i to naprawdę czyni cuda. Kobiety często o tym zapominają. Do tego stosuję zabiegi chińskiej medycyny i łykam zioła. To mój sekret - zdradziła w rozmowie z Faktem.

Pomyślałybyście, że Joanna Krupa codziennie przed snem nakłada wazelinę pod oczy? Cóż, patrząc na efekty wygląda na to, że warto włączyć tą czynność do naszej urodowej rutyny. Próbowałyście?

Joanna Krupa uchodzi za jedną z najseksowniejszych kobiet na świecie. Ponad rok temu ziściło się jej największe marzenie - gwiazda została mamą!

Instagram

Piękna modelka słynie z niezwykłej urody. Jak się okazuje, by zachować zdrową cerę nigdy nie zapomina o nawilżaniu, a codziennie na noc stosuje wazelinę pod oczy!