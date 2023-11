Joanna Krupa jest już w zaawansowanej ciąży, a to najwyższy czas podjąć kilka ważnych decyzji. Jedną z nich jest zatrudnienie odpowiedniej niani dla dziecka. Gwiazda już wcześniej wspominała, że od narodzin będzie towarzyszyła jej wykwalifikowana niania. Jak donosi "Fakt" początkowo miała to być opiekunka z Los Angeles, w końcu to tam na stałe mieszka Joanna, a co za tym idzie jej dziecko będzie spędzało większość czasu w USA. Teraz sytuacja się zmieniła! Na jaką opiekunkę zdecydowała się Joanna Krupa dla dziecka?

Joanna Krupa zatrudni opiekunkę dla dziecka!

Prowadząca "Top Model" już dawno podjęła decyzję o zatrudnieniu opiekunki. Gwiazda chce być pewna, że w pierwszych miesiącach życia dziecka będzie towarzyszyła jej wykwalifikowana pomoc. Jak informuje "Fakt" Joanna Krupa zdecydowała się zatrudnienie pielęgniarki, która posługuje się dwoma językami:

Asia na początku planowała zatrudnić amerykańską nianię z Los Angeles. Jednak przyjaciółka poleciła jej sprawdzoną, wykwalifikowaną pielęgniarkę, która mówi i po angielsku, i po polsku - zdradził dla "Faktu" znajomy Joanny Krupy.

Gwiazda TVN chce, aby jej dziecko było dwujęzyczne i już od urodzenia miało okazję słuchać mowy w obu językach. Drugą sprawą jest bezpieczeństwo! Pielęgniarka będzie wiedziała, jak zaopiekować się dzieckiem i reagować w każdej sytuacji.

Joanna Krupa o swoim porodzie!

Joanna Krupa podjęła też decyzję dotyczącą porodu i karmienia piersią. Modelka zdecydowała się na poród w domu, ale zdaje sobie sprawę, że sytuacja może się różnie potoczyć:

Na razie zamierzam rodzić w domu, z mężem i rodziną, ale zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Jeszcze nie rozmawiałam na ten temat z lekarzem. Myślę, że jest na to trochę za wcześnie. Przyznaję, że boję się naturalnego porodu. Pytam znajome, które miały cesarskie cięcie, jak to wspominają. Ale wiadomo, każdy przypadek jest inny i to lekarz ma podjąć decyzję, co jest najlepsze dla matki i dziecka - powiedział Joanna Krupa w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Gwiazda zdecydowała też, że opublikuje zdjęcia swojego dziecka po porodzie i nie zamierza ukrywać jego twarzy.

Joanna Krupa na obiedzie w zaawansowanej ciąży