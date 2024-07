Joanna Krupa wraz z mężem Romainem Zago powitała Nowy Rok w jednym z klubów w Miami. Uściskom, pocałunkom i innym czułościom nie było końca! Piękna modelka i prezenterka świetnie się bawiła i tak też wyglądała. Seksowna, czarna sukienka z prześwitującymi i złotymi wstawkami sprawiła, że tej nocy Joasia wyglądała zjawiskowo! Jak zwykle zresztą. ;)

Jej przystojny mąż postawił na klasyczną, wieczorową czerń. Jednak zanim zakochani przybyli na sylwestrowe party w klubie, spotkała ich przykra przygoda, o której Joanna Krupa poinformowała swoim fanów na Facebooku. Jej mąż Romain wylądował na ostrym dyżurze z przeciętą ręką, po tym jak próbował samodzielnie przygotować sushi. Na zdjęciach z imprezy widać opatrunek. Mały wypadek nie przeszkodził jednak zakochanym małżonkom w zabawie! Zobaczcie, jak witali 2016 rok!

Zobacz też: Monika Olejnik i Jessica Mercedes powitały Nowy Rok w takich samych sukienkach! Która lepiej wypadła? SONDA

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s) 0; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

When a non Asian guy tries making sushi at home on NYE.... He ends up at the ER #6 stitches lol @romainzago #donttrythisathome #sushi #happynewyear2015

Posted by Joanna Krupa on 31 grudnia 2015