Joanna Krupa wzruszona zachowaniem małej Ashy-Leigh! "Kiedy się do niej uśmiecham to..."

Joanna Krupa spełnia się jako mama. Jej córeczka Asha-Leigh skończyła już 4 miesiące. Ma również za sobą kilka ważnych momentów, takich jak chrzest oraz wprowadzenie nowej diety. Dotąd mała Asha żywiła się tylko mlekiem mamy, teraz modelka postanowiła wprowadzić u niej dietę i to wegetariańską. Te wszystkie ważne zmiany doprowadziły modelkę do chwili refleksji nad mijającym czasem. Zachowanie Ashy-Leigh przypomina jej ją samą! W czym dziewczynka jest do niej podobna?

Joanna Krupa o dorastaniu córki

Czas leci nieubłaganie! Wiele mam twierdzi, że mijające chwile najlepiej widać na dorastających dzieciach. Przekonała się o tym również Joanna Krupa, chociaż jej córeczka ma dopiero 4 miesiące. Modelka zdobyła się na zamieszczenie wzruszającego wpisu:

Każdego dnia Asha poznaje mnie, a ja ją. Kiedy ja się uśmiecham, Ona uśmiecha się do mnie. Kiedy ja łapię ją za maleńką rączkę, ona również wyciąga ją do mnie. Spędzamy wszystkie chwile razem. Zanim się obejrzę, Asha już będzie stawiać pierwsze kroki i zadawać różne pytania.

Joanna nie kryje, że nie może się już doczekać kiedy dziewczynka zacznie stawiać swoje pierwsze kroki oraz wypowiadać pierwsze słowa. Zastanawiając się nad tym przypomniała sobie siebie jako małą dziewczynkę, która uwielbiała spędzać czas z mamą i robić dokładnie to co ona:

Już nie mogę się doczekać, aż będzie chciała zanurzyć swój mały nosek w mojej kawie, a ja powiem, że mam taką specjalną, którą możemy wypić wspólnie. Pamiętam, jak na mnie to działało, jak byłam mała. Mama dawała mi kubek do ręki i nagle czułam się taaka dorosła. W przyszłości zobaczymy, czy Ashi posmakuje tak jak mi. - napisała na swoim Instagramie

Ta chwila nastąpi szybciej niż jej się wydaje :)

Joanna Krupa patrząc na małą Ashę-Leigh, wspomina swoje dzieciństwo oraz chwile spędzone z mamą.

Asha-Leigh to oczko w głowie swoich rodziców. Joanna Krupa chwilowo zrezygnowała ze swoich aktywności zawodowych, aby w pełni poświęcić się macierzyństwu.