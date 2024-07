Joanna Krupa nie przestaje nas zaskakiwać! Piękna modelka zdradziła, że na imprezę urodzinową swojego męża Romaina Zago zamówiła striptizerkę! Krupa zdradziła, że była nią słynna Carmen Electra, która wykonała dla męża Krupy swój popisowy taniec.

"Chciałam coś fajnego dla męża zrobić, żeby miał fun. My nie jesteśmy zazdrośni. Co można zrobić innego dla funu, jak nie striptiz dla męża, który robi fajna dziewczyna? Ja też miałam tańczyć, ale miałam zdjęcia w Wietnamie i nie miałam czasu, żeby z nią poćwiczyć. Może w następnym roku ja zrobię" - powiedziała nam Joanna Krupa.

Mąż Joanny, skończył 43 lata i nie tylko otrzymał w prezencie od swojej żony wielką imprezę, w której wzięli udział jego przyjaciele, ale też wyjątkowy prezent w postaci tańca Carmen. Wiele kobiet z pewnością by nie było stać na taki gest w stosunku do męża. Co o tym myślicie?

