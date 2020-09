Joanna Krupa w "Top Model" zachwyca się urodą modela. "To najpiękniejszy człowiek"

Dziewiąta edycja "Top Model" już od pierwszego odcinka zaskakuje widzów! Do programu przeszła Patrycja Sobolewska, o której jurorzy powiedzieli wprost, że jest konkurencją dla Karoliny Pisarek. W "Top Model" po raz pierwszy pojawiła się również modelka plus size, która zachwyciła Joannę Krupę i pozostałych jurorów, jednak najwięcej komplementów otrzymał Ernest Morawski. To o nim jurorzy powiedzieli wprost, że jest najpiękniejszym człowiekiem!

Joanna Krupa w "Top Model" zachwycona się urodą modela

Jak tylko Ernest Morawski wszedł do studia "Top Model" Joanna Krupa od razu powiedziała: Wow. Prowadząca szczerze wyznała, że na podstawie samego zdjęcia miała odrzucić chłopaka, jednak kiedy zobaczyła go na żywo nie mogła wyjść z zachwytu nad jego "piękną twarzą":

O my God! Wow wow wow - powiedziała Joanna Krupa, kiedy Ernest pojawił się przed jurorami. Po czym Katarzyna Sokołowska dodała: Pięknie chodzi.

To jednak dopiero początek komplementów, jakie usłyszał kandydat na top modela. Jurorzy nie tylko szybko podjęli decyzję o przyjęciu chłopaka do programu, ale wysłuchali też jego dramatycznej historii. Kiedy miał 2 lata jego ojciec trafił do więzienia. Ernest wyznał też, że wielu jego znajomych wpadło w sidła używek, ale on postanowił "zrobić coś ze swoim życiem" i wydaje się, że już niebawem będziemy mogli oglądać go na wybiegach!

Znajdzie się dla niego miejsce w finale?

Joanna Krupa była zachwycona kandydatem na modela.

Fot. Bartek Krupa

Ernest Morawski już odnajduje się w modelingu.