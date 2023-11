Joanna Krupa od kilku miesięcy jest najszczęśliwszą kobietą na świecie. Spełnia się bowiem jej największe marzenie. Joanna Krupa już za kilka tygodni przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Modelka i jej mąż, Douglas Nunes, odliczają dni do tego magicznego momentu. Do tej pory oboje konsekwentnie milczeli i nie chcieli zdradzić, jakiej płci będzie ich pierwsza pociecha. Teraz jednak wszystko stało się jasne!

Joanna Krupa zdradziła płeć dziecka

Joanna Krupa zostanie mamą w listopadzie. Modelka ogłosiła swoją ciążę w wyjątkowym dniu. 26 maja Joanna Krupa była gościem "Dzień Dobry TVN". To właśnie wtedy po raz pierwszy przyznała się do tego, że zostanie mamą. Gwiazda "Top Model" od zawsze marzyła o tym, aby mieć dziecko. Jednak do tej pory nie zdecydowała się na to, ponieważ nie była gotowa. Dopiero przy Douglasie, swoim drugim mężu poczuła, że naprawdę chce mieć dziecko.

Choć Joanna Krupa nie ukrywa swojej ciąży i chętnie chwali się powiększającym się brzuszkiem, do tej pory nie zdradziła, jakiej płci będzie maleństwo. W końcu jednak zdecydowała się ujawnić tę długo skrywaną tajemnicę. Okazuje się, że Joanna Krupa i Douglas Nunes będą mieli córeczkę!

Mój mąż popłakał się ze wzruszenia i szczęścia, bo od początku marzył o córce - zdradziła Joanna Krupa w rozmowie z "Vivą!".

Jakie imię otrzyma dziewczynka? Okazuje się, że sprawa nie jest prosta. Joanna Krupa zdradziła nawet, że wybór imienia dla ich dziecka skutecznie poróżnił ją z mężem...

Mąż podsuwa mi propozycje, które wybrał, bo wymyślił, żeby te imiona pomieszać. Mama Douglasa jest z Irlandii i on chciałby, żeby jedno imię było polskie, drugie irlandzkie. A mieszanie tych dwóch imion nie do końca mi pasuje. To jest moje pierwsze dziecko, chcę, żeby miało ładne i fajne imię, z którego nie będą się w szkole naśmiewać. Na razie nie możemy się dogadać. Mała kłótnia na pewno nas czeka, ale myślę, że mąż ostatecznie mi odda decydujący głos. W końcu to ja męczę się dziewięć miesięcy, a nie on (śmiech) - żartuje modelka.

Joanna Krupa jeszcze niedawno wspominała, że podobają jej się podwójne imiona, takie jak Grace Kelly czy też James Dean. Myślicie, że postawi na coś podobnego?

Joanna Krupa ujawniła, że niebawem na świecie pojawi się jej upragniona córeczka

Modelka nie ukrywa swoich krągłości. Wręcz przeciwnie, chętnie chwali się nimi w internecie i na bieżąco pokazuje, jak zmienia się jej ciało

Joanna i Douglas stoją teraz przed trudnym wyborem. Muszą zdecydować, jak nazwą swoją córeczkę

