Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcie z córką. Internauci rozczulają się nad sposobem, w jaki się do niej zwraca 

Mała Asha towarzyszy Joannie Krupie podczas nagrywek do nowego sezonu "Top Model" w Polsce. Niespełna dziewięciomiesięczna córeczka modelki podbija serca internautów. Tym razem jednak fanów znanej mamy rozczulił sposób, w jaki zwraca się do swojej córeczki. Jak ją nazywa?

Internauci rozczulają się nad córką Joanny Krupy

Asha-Leigh urodziła się pod koniec 2019 roku. Joanna Krupa postanowiła w 100% poświęcić się swojej małej córeczce. Dopiero teraz zdecydowała się wrócić do pracy. Mała Asha przyleciała do Polski i towarzyszy ukochanej mamie na planie "Top Model". To była jej pierwsza tak daleka podróż.

Dziewczynka bardzo szybko podbiła serca fanów swojej mamy. Ciężko przejść obojętnie obok jej dziecięcej radości i małego uśmiechu. Internauci uwielbiają oglądać ich rodzinne zdjęcia. Tym razem Joanna pokazała, jak wygląda ich śniadanie:

Dziś na śniadanko dla mnie @beesweet_jk , a malutka Asia mleczko 💗

Zazwyczaj to mała Asha rozczulała fanów modelki, jednak tym razem to Joanna zrobiła coś uroczego. Chodzi o sposób, w jaki zwraca się do córeczki:

- Jejuuu cudownie brzmi jak nazywasz malutką polskim imieniem Asia... To świadczy kochana o tym, że mimo tego , że wychowałaś się w USA, twoje serce zawsze będzie w Polsce❤️😍😍💕💕Malutka jest cudna

- Twoja córeczka jest taka słodka 😍😍😍

- Cudna pociecha 😍 rośnie w oczach ❤️

Internauci uwielbiają jak Joanna zwraca się do małej Ashy po polsku. Rozczula ich fakt, że nazywa ją "małą Asią".

Asha Leigh rośnie jak na drożdżach. Fani Joanny Krupy nie mogą się zdecydować do kogo robi się bardziej podobna. Do mamy?

A może do taty?