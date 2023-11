Joanna Krupa na początku listopada po raz pierwszy została mamą. Gwiazda jeszcze przed porodem zapowiadała, że nie zamierza ukrywać twarzy swojej córki. Tuż po narodzinach opublikowała pierwsze zdjęcia dziewczynki i napisała:

Jeden z najbardziej wspaniałych emocjonalnych i najcięższych dni w moim życiu. Mała dziewczynka Asha-Leigh Nunes urodziła się 2 listopada 2019 o godzinie 17:50. Mogę jedynie powiedzieć, że kobiety są waleczne - czytamy na Instagramie Joanny Krupy.

Teraz Joanna Krupa pochwaliła się kolejną wspólną fotografią, która ma obrazować, jak teraz wygląda jej rzeczywistość! Zobaczcie, to urocze zdjęcie modelki z córeczką. To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Joanna Krupa pokazała, jak spędza czas z córką!

Prowadząca "Top Model" od kiedy została mamą zmieniła podejście do życia, co widać doskonale w mediach społecznościowych. Jeszcze rok temu gwiazda publikowała jedynie zdjęcia w pełnym makijażu i kobiecych stylizacjach. Teraz najczęściej możemy zobaczyć ją sauté w dresie lub piżamie. Joanna Krupa sama przyznała, że tak obecnie wygląda jej rzeczywistość:

Nowa normalność - napisała na Instagramie!

Na dowód tego opublikowała urocze zdjęcie z córeczką, która leży przytulona do mamy i jak widać czuje się doskonale! Widać, że bliskość służy obu kobietom, i małej i dużej! Internautki są zachwycone uroczym zdjęciem Joanny Krupy z Ashą i piszą, że dziewczynka jest bardzo podobna do mamy:

Sliczna lalunia słodka ????????❤️podobna do mamuni Jejciu ale do ciebie strasznie podobna ???? oj będzie córeczka mamusi tato ma konkurencję Córcia cała Mamusia ❤️???? cudny widok ???? Podobna do mamusi

Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcie! Też widzicie podobieństwo?

Tak Joanna Krupa zajmuje się córką!

