Joanna Krupa niedawno przyleciała do kraju, aby nagrywać nowe odcinki do kolejnej edycji "Top Model". Zanim jednak pojawiła się w kraju to krążyły plotki, że weźmie udział w drugim sezonie "Żon Hollywood". Modelka skomentowała te doniesienia. Zobacz: Joanna Krupa skomentowała plotki o udziale w "Żonach Hollywood". Wystąpi w programie?

Gwiazda ma jednak zbyt dużo pracy i projektów, aby dołożyć do tego udział w reality-show. Ostatnio w "Dzień Dobry TVN" wyznała, że podobnie jak Anna Jagodzińska zamierza otworzyć restaurację. Z tą różnicą, że jej będzie mieściła się w Miami, ale niewykluczone, że z czasem przeniesie się też na polski rynek. Jakie to będzie miejsce?

Będzie bardzo zdrowa, organiczna, bez zwierząt. Ja będę miała swoje menu, Roman swoje. Będę twarzą restauracji, ambasadorką. Na razie otworzymy jedną w Miami.

Jesteście ciekawi?

