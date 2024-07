Tak, z pewnością się domyśliliście. Naga jurorka polskiej edycji Top Model to oczywiście Joanna Krupa. Właśnie zamieściła na Instagramie filmik, na którym możemy obejrzeć ja w całej okazałości - tak jak ją Pan Bóg stworzył. Jak sama pisze, podziwia właśnie widoki podczas pracy nad kolejną sesją służbową. Można więc powiedzieć, że jest w... ubraniu roboczym.

Joanna nigdy nie wstydziła się swojego ciała - bo i czego tu się wstydzić - zawsze chętnie pokazywała je tak na swoich kanałach internetowych, jak i podczas sesji. Paparazzi wielokrotnie fotografowali ją tez na plazy, jachcie, czy basenie, często w bardzo niekompletnym stroju.

A oto i ostatni filmik z Instagrama:

Enjoying the view during my Cover shoot w @alessandrafioriniphotography and @nadjaatwal w @tonyyateshairface. Using @body_blendz new body oil. #loveyourself #fitness #confidence #saynotohate #allnatural #joannakrupa #nude #nofilterneeded ????

