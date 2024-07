Joanna Krupa to zdecydowanie nasza największa gwiazda w Ameryce. Modelka trafia tam na okładki magazynów, występuje w popularnym reality-show "The Real Housewifes of Miami" i jest ulubienicą fotoreporterów. Ostatnio trafiła na 2. miejsce w rankingu najseksowniejszych Polek według serwisu TheRichest.org. Przypomnijmy: Amerykanie wybrali najpiękniejsze polskie gwiazdy

Krupa dba także o swoje karierę poza Stanami Zjednoczonymi. Oprócz prowadzenia polskiej edycji Top Model, Joanna często gości na okładkach europejskich magazynów dla panów. Słowiańską urodę modelki docenił po raz kolejny francuski FHM, który zdecydował się umieścić popularną Dżołanę już po raz drugi na swoich łamach. Na okładce widzimy Joannę w ultraseksownym kostiumie kąpielowym, a obok jej nazwiska widzimy zachęcający nagłówek "Blond ambicja: Gorący rozbierany poker z Joanną Krupą (w parze albo w ogóle...) - po takiej reklamie jesteśmy pewni, że mężczyźni ruszą tłumnie do kiosków.

Zobaczcie, jak Krupa prezentuje się na okładce majowego numeru magazynu FHM. Seksowna? Tego samego, na którym rok temu pozowała Natalia Siwiec (zobacz).

Krupa w seksownej bieliźnie: