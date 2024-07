Piotr Najsztub do swojego programu zaprasza same znakomite osobistości. Na jego kanapie zasiadały już gwiazdy takie jak: Doda, Anna Mucha czy Tatiana Okupnik. W ostatnich nagraniach do telewizyjnego show udział wzięły kolejne gorące gwiazdy: Joanna Krupa oraz Maja Ostaszewska. I, o dziwo, obie panie zaprezentowały się w podobnych stylizacjach.

Zarówno modelka, jak i aktorka wystąpiły w czarnym garniturze. Z tą różnicą, że Krupa pod żakiet założyła biały top oraz postawiła na jasne buty w kolorze ecru. Ostaszewska zaś zdecydowała się na białą koszulę wpuszczoną w spodnie i czarne botki. Obie stylizacje prezentowały się bardzo elegancko i w obu przypadkach znakomicie wyeksponowana została sylwetka, ale to dzięki dodatkom, każda z gwiazd podkreśliła swój charakter.

To kolejny przypadek kiedy gwiazdy decydują się na garnitur. Ostatnio w tym męskim stylu wystąpiły Kasia Kowalska i Rihanna. Przypomnijmy: Kowalska zgapiła garnitur od Rihanny

