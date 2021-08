Joanna Koroniewska z córką w szpitalu: "Trzymajcie za nas kciuki". Aktorka znów odpowiada na hejt

Joanna Koroniewska należy do grona gwiazd, które posiadają ogromny dystans do siebie. Artystka cieszy się wielką sympatią rzeszy osób, ze względu na swoją szczerość i naturalność, której można się doszukać między innymi w jej mediach społecznościowych. Jedno z najnowszych zdjęć aktorki znowu wywołało ogromne poruszenie. Artystka pokazała się bez makijażu i zamieściła przy tym ważny wpis. Wielbiciele Joanny Koroniewskiej są zachwyceni jej ogromną szczerością! Zobacz także: Wojna na zdjęcia Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora to hit sieci! Musicie to zobaczyć Joanna Koroniewska pokazała się bez makijażu i zamieściła ważny wpis Joanna Koroniewska to gwiazda, która ma ogromne poczucie humoru i dystans do samej siebie. Aktorka nie raz już udowodniła, że jak każda kobieta ona również ma pewne niedoskonałości, jednak w pełni je akceptuje i cieszy się życiem! Gwiazda zawsze jest bardzo szczera i nic nie ukrywa, czym zdobyła wielką przychylność fanów. Tak się stało i tym razem, kiedy Joanna Koroniewska pokazała zdjęcie bez grama makijażu i zamieściła wpis, w którym oznajmiła, że w pełni akceptuje swoje... zmarszczki! Jednak ktoś zarzucił aktorce, że ma tego typu niedoskonałości, ponieważ o siebie nie dba! Jak zareagowała na to gwiazda? Zmarszczkowe LOVE. 😂😂💙 Ja tam swoje lubię. Może nie kocham, ale z pewnością szanuję. 😜🤫🤔 Parę chwil temu pewna Pani napisała, że nie dbam o siebie bo je mam. 🤷‍♀️🤦‍♀️ Nic bardziej mylnego. Dbam. Jak najbardziej. Tylko nie o tymczasowy efekt końcowy a o wiele więcej. To tak samo jak rozmowa o dietach cud. Trzeba zacząć myśleć o tym żeby jeść zdrowo a nie jedynie o diecie na chwilę. I tak jest ze wszystkim. Krótkotrwały efekt zawsze będzie mniej skuteczny. A rozmowa o tym co dla każdej z nas...