Joanna Koroniewska w trzeciej ciąży?! "Dostaję od Was gratulacje"

Joanna Koroniewska jest w trzeciej ciąży? Na swoim Instagramie aktorka zamieściła długi wpis na temat domniemanej ciąży. Fani, po tym jak wrzuciła InstaStories z wakacji plus informacje o ciążowej kolekcji dla mam, zaczęli zasypywać gwiazdę gratulacjami. Czyżby jej rodzina wkrótce miała się powiększyć?

Joanna Koroniewska w najnowszym poście pokazała zdjęcia córeczek - Janiny i Heleny, ale od razu zdementowała informacje o trzeciej ciąży. Gwiazda przy okazji zaznaczyła, że ciąże nie były dla niej stanem błogosławionym:

Od wczoraj po wrzuceniu instastory dostaję od Was gratulacje z powodu mojej kolejnej rzekomej ciąży. 🤣🤔🤪Dementuję. Choć rzeczywiście są kobiety, które są i mogą być w tym błogosławionym stanie bez najmniejszych problemów i kiedy tylko zapragną, ja niestety do nich nie należę. 😔😶Każda z moich córeczek to wielki, prawdziwy cud i jestem wdzięczna przede wszystkim za to, że są zdrowe a reszta tak naprawdę schodzi na dalszy plan. 🥰Dziękuję za to co mam a mam naprawdę to co w życiu najważniejsze - napisała Joanna.