Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy bardzo często wybierają ubrania z sieciówek. Do tego grona należy również Joanna Koroniewska, która w ostatnich dniach pojawiła się na gali finałowej kampanii "Piękna bo zdrowa". Aktorka zaprezentowała się tego dnia w charakterystycznej czarnej sukience pomarańczowymi wstawkami.

Udało się nam ustalić, że jest to model z najnowszej, wiosenno-letniej kolekcji marki Mohito i kosztuje ok. 249 zł. Co o niej myślicie? Podoba się wam?

