Joanna Koroniewska w puchowym płaszczu Tiffi. Dodatki zachwycają! Wiemy, jakie to marki!

Joanna Koroniewska po dłuższej przerwie, którą zrobiła sobie po narodzinach swoich córek, wróciła do mediów społecznościowych i zachwyca swoje fanki nie tylko stylizacjami, ale też sposobem bycia. Jej dystans do siebie, uśmiech na twarzy i luźne podejście do rzeczywistości sprawiło, że jej konto na Intagramie cieszy się ogromną popularnością. Ostatnio pochwaliła się swoją zimową stylizacją, która zachwyciła jej fanki. Sprawdziłyśmy dla Was, jakie marki wybrała gwiazda!

Joanna Koroniewska w puchowym płaszczu

Aktorka w chłodny dzień zdecydowała się na dłuższy puchowy płaszcz marki Tiffi. Kurtka Meribel dostępna jest teraz na wyprzedaży i została przeceniona z 799 zł na 559 zł. Jednak tym razem to nie płaszcz przyciągnął największą uwagę, ale dodatki, które wybrała Joanna Koroniewska. Czapka i szalik z futrzanymi pomponami to projekt polskiej marki Naoko i obecnie też można je kupić w promocyjnej cenie. Szalik kosztuje 77 zł, a czapka 71 zł.

Całość dopełniły beżowe botki Isabel Marant, które aktora uwielbia i wybiera je do wielu swoich stylizacji. Śmiało można powiedzieć, że to jej ukochany model!

Ciepła czapka i ciepły szalik to must have w tym sezonie.

