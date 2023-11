Joanna Koroniewska poczuła zimę - i to dosłownie. Polska aktorka nie lubi marznąć, dlatego coraz częściej decyduje się na ciepłe puchowe płaszcze i bardzo ciepłe buty. Koroniewska tym razem wybrała czarny płaszcz niemal do samej ziemi (Ochnik, kolekcja Paprocki&Brzozowski). Dobrała do niego czarne mukluki w kratkę (Isabel Marant, ok. 2000 złotych). Przypomnijmy, że w identycznym modelu butów zakochała się również Anna Lewandowska (To 4 ulubione pary butów Ani Lewandowskiej. Będziesz je nosić jesienią i zimą 2019).

Joanna Koroniewska zdecydowała się na czarne mukluki z wbudowanym obcasem od Isabel Marant. Ich cena jest niestety wysoka - ten model kosztuje ok. 2000 złotych.

Joanna Koroniewska zdecydowała się również na czarny puchowy płaszcz niemal do samej ziemi (Ochnik).