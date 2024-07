Już niedługo kolejna edycja programu „Kocham Cię Polsko”. A już teraz twórcy skupili się na wideo promującym show. Z tej okazji prowadzące: Joanna Koroniewska i Kasia Zielińska wcieliły się w role solistek kultowego zespołu ABBA.

W postać blondynki, czyli Agnethy Åse Fältskog wcieliła się Joanna Koroniewska, a brunetki Anni-Fridy Synni Lyngstad Kasia Zielińska.

Jak oceniacie młode polskie aktorki w tych rolach? W końcu moda na lata 70. powraca do trendów co jakiś czas, a kombinezony są wciąż hitem. Jak myślicie, czy pasuje do nich styl sprzed kilku dekad? Dziwne fryzury i poliester?

Poniżej w naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć tych stylizacji.